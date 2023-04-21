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Коммерческая недвижимость в Traku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Zaizdriai, Литва
Коммерческая
Zaizdriai, Литва
610 м² 1 Этаж
€ 100,000
Здание - склад (металлический ангар) для продажи с государственным договором аренды земли ~ …
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