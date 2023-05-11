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Коммерческая недвижимость в Ширвинтский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Pavytine, Литва
Коммерческая
Pavytine, Литва
Площадь 199 м²
Этаж 1
€ 7,500
Коммерческая в Ширвинтос, Литва
Коммерческая
Ширвинтос, Литва
Площадь 34 м²
Этаж 1
€ 40,000
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