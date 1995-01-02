Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Инвестиционная
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Шяуляйский уезд
Купить коммерческую недвижимость в Шяуляйский уезд, Литва
Шяуляй
4
Радвилишкис
3
Baisogala
2
Йонишкис
1
Науйойи-Акмяне
1
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая
Silgaliskiai, Литва
51 м²
1 Этаж
€ 39,900
COUNTRY TRAVEL TWO SALE TRADE IN THE DVAR G, WAY ADVANTAGES - Portable commercial destinati…
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
782 м²
1 Этаж
€ 199,000
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость? У нас есть предложение для вас! ВЫБОР ПРИПАЛЬ…
Коммерческая
Baisogala, Литва
41 м²
1 Этаж
€ 30,900
ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА ПАТАЛПА В РАДВИЛЬСКОЙ ПАРТИИ!!! __________________________________…
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
95 м²
1 Этаж
€ 110,000
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
Коммерческая
Kepaliai, Литва
500 м²
2 Этаж
€ 19,000
SELLED MEAUINIC BUILDING OF TWO HIGHS. JONIC RAJ. 4 KM. IN THE CITIZENS, I FROM THE JONIC CI…
Коммерческая
Шяуляй, Литва
80 м²
€ 31,000
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДАЛЕ ГОРОДА СЕРМС, ПАТАЛПА ПРЕИМУЩЕСТВА - В центре города - Есть электричеств…
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
38 м²
1 Этаж
€ 25,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РАДВИЛИЦЕТЕ, МАЙРОНИО Г. 33 ЖИВАЯ ВЫБОР ПАТАЛПА, СПАСИБО, ЧТО ВЫ МОЖЕ…
Коммерческая
Sutkunai, Литва
1 023 м²
1 Этаж
€ 15,000
ПРОДАЖА ДРУГОГОГО ПОСЛЕДНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯЩИКА ОБРАЗЦОВ К. ДЖОНИК РАЙ. ------------------…
Коммерческая
Шяуляй, Литва
80 м²
2 Этаж
€ 89,000
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ УЧАСТНИК СОВМЕСТИМЫХ ПАТАЛИЧЕСКИХ ПАТАЛЕЙ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ИНВЕСТИЦИИ! С…
Коммерческая
Шяуляй, Литва
250 м²
€ 500,000
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКИХ-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАТАЛОВ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВАШЕ БИЗН…
Коммерческая
Науйойи-Акмяне, Литва
493 м²
1 Этаж
€ 89,000
ПРОДАЖА 493,15 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАТАЛЛЫ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ 0,1028 ХА В СВЕТЕ Н.А…
Коммерческая
Aukstieji, Литва
2 027 м²
1 Этаж
€ 90,000
Коммерческая
Baisogala, Литва
155 м²
1 Этаж
€ 45,000
Коммерческая
Йонишкис, Литва
585 м²
1 Этаж
€ 49,900
Коммерческая
Zvynakiai, Литва
10 000 м²
1 Этаж
€ 350,000
Продается свиной бизнес. 12 000 штук можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настоящее …
Коммерческая
Шяуляй, Литва
3 500 м²
Количество этажей 2
€ 2,400,000
100% сданный в аренду объект Доходность инвестиций 8,8%. Продается комплекс зданий…
Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты