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Купить коммерческую недвижимость в Шяуляйский уезд, Литва

Шяуляй
4
Радвилишкис
3
Baisogala
2
Йонишкис
1
Науйойи-Акмяне
1
16 объектов найдено
Коммерческаяв Silgaliskiai, Литва
Коммерческая
Silgaliskiai, Литва
51 м² 1 Этаж
€ 39,900
COUNTRY TRAVEL TWO SALE TRADE IN THE DVAR G, WAY ADVANTAGES - Portable commercial destinati…
Коммерческаяв Радвилишкис, Литва
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
782 м² 1 Этаж
€ 199,000
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость? У нас есть предложение для вас! ВЫБОР ПРИПАЛЬ…
Коммерческаяв Baisogala, Литва
Коммерческая
Baisogala, Литва
41 м² 1 Этаж
€ 30,900
ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА ПАТАЛПА В РАДВИЛЬСКОЙ ПАРТИИ!!! __________________________________…
Коммерческаяв Радвилишкис, Литва
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
95 м² 1 Этаж
€ 110,000
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
Коммерческаяв Kepaliai, Литва
Коммерческая
Kepaliai, Литва
500 м² 2 Этаж
€ 19,000
SELLED MEAUINIC BUILDING OF TWO HIGHS. JONIC RAJ. 4 KM. IN THE CITIZENS, I FROM THE JONIC CI…
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
80 м²
€ 31,000
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДАЛЕ ГОРОДА СЕРМС, ПАТАЛПА ПРЕИМУЩЕСТВА - В центре города - Есть электричеств…
Коммерческаяв Радвилишкис, Литва
Коммерческая
Радвилишкис, Литва
38 м² 1 Этаж
€ 25,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РАДВИЛИЦЕТЕ, МАЙРОНИО Г. 33 ЖИВАЯ ВЫБОР ПАТАЛПА, СПАСИБО, ЧТО ВЫ МОЖЕ…
Коммерческаяв Sutkunai, Литва
Коммерческая
Sutkunai, Литва
1 023 м² 1 Этаж
€ 15,000
ПРОДАЖА ДРУГОГОГО ПОСЛЕДНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯЩИКА ОБРАЗЦОВ К. ДЖОНИК РАЙ. ------------------…
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
80 м² 2 Этаж
€ 89,000
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ УЧАСТНИК СОВМЕСТИМЫХ ПАТАЛИЧЕСКИХ ПАТАЛЕЙ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ИНВЕСТИЦИИ! С…
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
250 м²
€ 500,000
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКИХ-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАТАЛОВ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВАШЕ БИЗН…
Коммерческаяв Науйойи-Акмяне, Литва
Коммерческая
Науйойи-Акмяне, Литва
493 м² 1 Этаж
€ 89,000
ПРОДАЖА 493,15 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАТАЛЛЫ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ 0,1028 ХА В СВЕТЕ Н.А…
Коммерческаяв Aukstieji, Литва
Коммерческая
Aukstieji, Литва
2 027 м² 1 Этаж
€ 90,000
Коммерческаяв Baisogala, Литва
Коммерческая
Baisogala, Литва
155 м² 1 Этаж
€ 45,000
Коммерческаяв Йонишкис, Литва
Коммерческая
Йонишкис, Литва
585 м² 1 Этаж
€ 49,900
Коммерческаяв Zvynakiai, Литва
Коммерческая
Zvynakiai, Литва
10 000 м² 1 Этаж
€ 350,000
Продается свиной бизнес. 12 000 штук можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настоящее …
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
3 500 м² Количество этажей 2
€ 2,400,000
100% сданный в аренду объект Доходность инвестиций 8,8%. Продается  комплекс зданий…

Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва

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