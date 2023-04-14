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Купить коммерческую недвижимость в Клайпедский район, Литва

Прекуле
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3 объекта найдено
Коммерческаяв Darguziai, Литва
Коммерческая
Darguziai, Литва
704 м² 2 Этаж
€ 1,499,000
RETS CHANGED THE POSSIBILITY TO BUY UNICAL INVESTICIN OBJECT IN THE CARTON. CLAIR r. Provenc…
Коммерческаяв Pyktiske, Литва
Коммерческая
Pyktiske, Литва
1 977 м² 1 Этаж
€ 160,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНТА В СПИСОК РАЙОНА. При строительстве IS SANDATER И АДМИ…
Коммерческаяв Прекуле, Литва
Коммерческая
Прекуле, Литва
862 м² 1 Этаж
€ 450,000
В центре фронта, рядом с главной улицей, продается коммерческое здание. В настоящее время …

Параметры недвижимости в Клайпедский район, Литва

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