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Купить коммерческую недвижимость в Клайпедское городское самоуправление, Литва

Клайпеда
11
11 объектов найдено
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м² 1 Этаж
€ 75,000
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
48 м² 1 Этаж
€ 110,000
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
485 м² 1 Этаж
€ 980,000
485 кВ это ПРОДАЖА. М. ЗДАНИЕ С ЗЕМлей ЗЕМЛИ В КЛАССЕ! В ОДНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВЛИ, ПЕСКИ И АДМИ…
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м² 1 Этаж
€ 77,000
ПОДДЕРЖКА ПРИППИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ - ТОРГОВЛЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Общая площадь - 40,46 кв.м …
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м² 1 Этаж
€ 100,000
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
58 м² 3 Этаж
€ 125,000
ПРОДАЖА БИУРО-ПАТАЛЬПА В КЛАССЕ С ПРИКАЗАМИ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМИНОМ ВИДИ НА МАРИА И ПУ…
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
7 400 м²
€ 3,993
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
130 м²
€ 50,000
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
109 м² 3 Этаж
€ 106,000
В КЛАССЕ, ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС, ДЛЯ ПАТАЛПОВ ПРОИЗВОДСТВА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫБОРА. Помещения …
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
65 м² 1 Этаж
€ 99,000
КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА (С. ХИМКАУС Г.) В самом центре города прода…
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
309 м²
€ 500,000
В ЗДАНИИ НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В ПОДПИСИ 308 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ / КОММЕРЧЕС…

Параметры недвижимости в Клайпедское городское самоуправление, Литва

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