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Коммерческая
Литва
Каунасский уезд
Коммерческая недвижимость в Каунасский уезд, Литва
Каунас
36
Кедайняй
4
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67 объектов найдено
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€111,900
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Коммерческая с Local boiler-room
Вилькия, Литва
1 486 м²
1
€364,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
465 м²
1
€480,000
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Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
49 м²
1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€82,000
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Коммерческая с Telephone line
Каунас, Литва
228 м²
Продается в Каунасе, В. Кревей пр.Дайнава Хаус. Кирпичное здание на продажу в Дайнаве р.В. Ш…
€65,000
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Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
143 м²
1
ДЛЯ ПРОДАЖИ ЧЛЕНОВ ЧЛЕНОВ В ИТИНСКОЙ СТРАТЕГИСЛАЦИИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ - ЦЕНТР, В ОТНОШЕНИИ СЕМ…
€99,000
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Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
129 м²
ПРОДАЖА 129,27 КВ.М АДМИНИСТРАТИВНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС, КАУНО-ЦЕНТР, ИСПАНИЯ G.…
€140,000
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Коммерческая с сигнализацией
Йонава, Литва
850 м²
1
ВЫБОР ПАТАЛПОЗ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, ОТБОР 850 КВ.М, В ДЖОНАВЕ, ЖОНАЛАУЦИЯ Г.! ДЛЯ ВАШЕГО ПАТОГ…
€250,000
Рекомендовать
Коммерческая
Pasiliai, Литва
473 м²
2
€89,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
370 м²
1
BIG, LOSSED IN THE BARI AND DIDELE ERDVES IN THE HIGH ! PROFESSIONAL, VERY GOOD SUPLANED IN …
€329,999
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Коммерческая
Cinkiskiai, Литва
144 м²
1
СТРОИТЕЛЬСТВО- МАГАЗИН на продажу. Здание находится рядом с автомагистралью А1 Каунас-Клайп…
€69,000
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
36 м²
1
ПРОДАЖА COVERAL PATAL PR, ЦЕНТР. ЛАНЖИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЫТАЕТСЯ ОТ ВЫИГРАННОГО PR. ЭКСКЛЮЗИ…
€142,600
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Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
160 м²
1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€189,000
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
160 м²
1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€189,000
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
125 м²
1
ПРОДАЕТСЯ В РУСИ С ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ И ПРОБАНГИ, НЕТУ КРОВИ, МАСС…
€150,000
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
115 м²
1
NT Technology and Quality Symbol - KAUNORAMA Project. Commercial premises in the heart of th…
€327,266
Рекомендовать
Коммерческая с Local electricity
Каунас, Литва
81 м²
1
Продажа здания 81 кв.м. Панериан г. 51, Вильямполе, Каунас Помещения: - Адрес: Панериан г…
€49,000
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом
Каунас, Литва
236 м²
2
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – TWOBUTIS IN GREAT! ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАБОТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНА И И…
€280,000
Рекомендовать
Коммерческая
Каунас, Литва
1 112 м²
1
SELDING PRODUCTION - SANDATORY AND ADMINISTRATIVE PATALPOS R. CALANT G., PETITISTS! 1 KM. IK…
€345,000
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local electricity
Каунас, Литва
92 м²
1
ПРОДАВАЯ ДЕНЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАТАЛЬНОЙ ПТИЦЫ 23-й Г., В ПЕСНЯХ! ЭТО ВОЗМОЖНО И СТРОИТЕЛЬСТВО Ф…
€97,000
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
435 м²
1
PUTIC INVESTMENT – В ПРОДВИЖЕНИИ ПАНЕМУНИКАЦИИ ТОРГОВЛИ! PUTI МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! Ном…
€240,000
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с газовым отоплением
Каунас, Литва
312 м²
В ОДНОМ ИЗ ЯРЛЫКОВ В СОВЕТЕ ОЦЕНКА И СОВЕТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ, ЗЕЛЕНЫЙ, Уютное и комфортное рас…
€490,000
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
150 м²
1
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛИ ВАЛИДНОСТИ, ВОЗВРАТ…
€253,000
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
ciudiskiai, Литва
483 м²
1
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
€390,000
Рекомендовать
Коммерческая
Zemaiciai, Литва
15 700 м²
A LIVAL COMMPLES OF THE LIVAL AND 7.97 HA LAND SECTION FOR DOTNUVOS. GENERAL INFORMATION: •…
€299,999
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
59 м²
1
ПРОДАЖА БИЗНЕСА С УСЛУГАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛА, ВОЗВРАЩЕНИЯ САЛОНА, КИРПАРА, СТРАТЕГИЗАЦИЯ В П…
€185,000
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Коммерческая с центральным отоплением
Каунас, Литва
81 м²
1
ПРОДАЖА ПАТАЛУ В ФОНДЕ С ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ! ПАТАЛЬПОС РАНДАСИ В ПУЦИИ, МЕСТО РАМИОХЕ - РАНК…
€197,939
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Коммерческая с центральным отоплением
Каунас, Литва
67 м²
1
ПРОДАЖА ПАТАЛУ В ФОНДЕ С ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ! ПАТАЛЬПОС РАНДАСИ В ПУЦИИ, МЕСТО РАМИОХЕ - РАНК…
€169,425
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Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией
Каунас, Литва
25 м²
1
аккуратные номера на продажу в Гаскиш г., Эйгули. - 25 кв.м на продажу. упорядоченный киоск…
€15,000
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Коммерческая
Кедайняй, Литва
102 м²
1
ДАСТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕТИ SENAMGES, С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЛАНДИНАМИ Адрес – Radville g. 19, Ст…
€89,000
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