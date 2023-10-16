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Коммерческая недвижимость в Каунасский уезд, Литва

Каунас
36
Кедайняй
4
67 объектов найдено
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€111,900
Коммерческая с Local boiler-room в Вилькия, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вилькия, Литва
Площадь 1 486 м²
Этаж 1
€364,000
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 465 м²
Этаж 1
€480,000
Коммерческая с кондиционером в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€82,000
Коммерческая с Telephone line в Каунас, Литва
Коммерческая с Telephone line
Каунас, Литва
Площадь 228 м²
Продается в Каунасе, В. Кревей пр.Дайнава Хаус. Кирпичное здание на продажу в Дайнаве р.В. Ш…
€65,000
Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 143 м²
Этаж 1
ДЛЯ ПРОДАЖИ ЧЛЕНОВ ЧЛЕНОВ В ИТИНСКОЙ СТРАТЕГИСЛАЦИИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ - ЦЕНТР, В ОТНОШЕНИИ СЕМ…
€99,000
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 129 м²
ПРОДАЖА 129,27 КВ.М АДМИНИСТРАТИВНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС, КАУНО-ЦЕНТР, ИСПАНИЯ G.…
€140,000
Коммерческая с сигнализацией в Йонава, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Йонава, Литва
Площадь 850 м²
Этаж 1
ВЫБОР ПАТАЛПОЗ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, ОТБОР 850 КВ.М, В ДЖОНАВЕ, ЖОНАЛАУЦИЯ Г.! ДЛЯ ВАШЕГО ПАТОГ…
€250,000
Коммерческая в Pasiliai, Литва
Коммерческая
Pasiliai, Литва
Площадь 473 м²
Этаж 2
€89,000
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Ramuciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Этаж 1
BIG, LOSSED IN THE BARI AND DIDELE ERDVES IN THE HIGH ! PROFESSIONAL, VERY GOOD SUPLANED IN …
€329,999
Коммерческая в Cinkiskiai, Литва
Коммерческая
Cinkiskiai, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
СТРОИТЕЛЬСТВО- МАГАЗИН на продажу. Здание находится рядом с автомагистралью А1 Каунас-Клайп…
€69,000
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 36 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА COVERAL PATAL PR, ЦЕНТР. ЛАНЖИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЫТАЕТСЯ ОТ ВЫИГРАННОГО PR. ЭКСКЛЮЗИ…
€142,600
Коммерческая с Furnace heating в Каунас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€189,000
Коммерческая с Furnace heating в Каунас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€189,000
Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 125 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В РУСИ С ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ И ПРОБАНГИ, НЕТУ КРОВИ, МАСС…
€150,000
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Этаж 1
NT Technology and Quality Symbol - KAUNORAMA Project. Commercial premises in the heart of th…
€327,266
Коммерческая с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 81 м²
Этаж 1
Продажа здания 81 кв.м. Панериан г. 51, Вильямполе, Каунас Помещения: - Адрес: Панериан г…
€49,000
Коммерческая с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 236 м²
Этаж 2
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – TWOBUTIS IN GREAT! ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАБОТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНА И И…
€280,000
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 1 112 м²
Этаж 1
SELDING PRODUCTION - SANDATORY AND ADMINISTRATIVE PATALPOS R. CALANT G., PETITISTS! 1 KM. IK…
€345,000
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 92 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ ДЕНЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАТАЛЬНОЙ ПТИЦЫ 23-й Г., В ПЕСНЯХ! ЭТО ВОЗМОЖНО И СТРОИТЕЛЬСТВО Ф…
€97,000
Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 435 м²
Этаж 1
PUTIC INVESTMENT – В ПРОДВИЖЕНИИ ПАНЕМУНИКАЦИИ ТОРГОВЛИ! PUTI МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! Ном…
€240,000
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 312 м²
В ОДНОМ ИЗ ЯРЛЫКОВ В СОВЕТЕ ОЦЕНКА И СОВЕТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ, ЗЕЛЕНЫЙ, Уютное и комфортное рас…
€490,000
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 150 м²
Этаж 1
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛИ ВАЛИДНОСТИ, ВОЗВРАТ…
€253,000
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в ciudiskiai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
ciudiskiai, Литва
Площадь 483 м²
Этаж 1
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
€390,000
Коммерческая в Zemaiciai, Литва
Коммерческая
Zemaiciai, Литва
Площадь 15 700 м²
A LIVAL COMMPLES OF THE LIVAL AND 7.97 HA LAND SECTION FOR DOTNUVOS. GENERAL INFORMATION: •…
€299,999
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 59 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА БИЗНЕСА С УСЛУГАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛА, ВОЗВРАЩЕНИЯ САЛОНА, КИРПАРА, СТРАТЕГИЗАЦИЯ В П…
€185,000
Коммерческая с центральным отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 81 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛУ В ФОНДЕ С ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ! ПАТАЛЬПОС РАНДАСИ В ПУЦИИ, МЕСТО РАМИОХЕ - РАНК…
€197,939
Коммерческая с центральным отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 67 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛУ В ФОНДЕ С ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ! ПАТАЛЬПОС РАНДАСИ В ПУЦИИ, МЕСТО РАМИОХЕ - РАНК…
€169,425
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 25 м²
Этаж 1
аккуратные номера на продажу в Гаскиш г., Эйгули. - 25 кв.м на продажу. упорядоченный киоск…
€15,000
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 1
ДАСТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕТИ SENAMGES, С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЛАНДИНАМИ Адрес – Radville g. 19, Ст…
€89,000
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