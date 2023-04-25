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Литва
Каунасский уезд
Каунасское городское самоуправление
Каунас
Коммерческая недвижимость в Каунас, Литва
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29 объектов найдено
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Коммерческая
Каунас, Литва
108 м²
1 Этаж
€ 269,000
Коммерческая
Каунас, Литва
149 м²
3 Этаж
€ 297,000
Коммерческая
Каунас, Литва
115 м²
1 Этаж
€ 327,266
Коммерческая
Каунас, Литва
1 112 м²
1 Этаж
€ 400,000
SELDING PRODUCTION - SANDATORY AND ADMINISTRATIVE PATALPOS R. CALANT G., PETITISTS! 1 KM. IK…
Коммерческая
Каунас, Литва
95 м²
€ 25,000
If you are looking for cheap rooms and have creative ideas, this object - just for you. The …
Коммерческая
Каунас, Литва
502 м²
1 Этаж
€ 670,000
Коммерческая
Каунас, Литва
312 м²
€ 550,000
В ОДНОМ ИЗ ЭТИКЕТКИ В БАЛКЕ И ПРЕССОНСКОЙ ЗИМНЕ, ВЕЛИКОЙ, СТРАНЕ Ж.ЯБЛОНСКОГО ГИМНАЗИИ, и в …
Коммерческая
Каунас, Литва
39 м²
1 Этаж
€ 165,000
ИНДИКАЦИОННЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ПАТАЛПОС - ХРАНИТЕЛЬ, ЧИСТЫЕ СОБЫТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! СТРОИТЕЛЬСТВО …
Коммерческая
Каунас, Литва
71 м²
1 Этаж
€ 30,000
ПРОДАВАЯ 2- ИХ ГАРАНЫ С МАРШРУТАМИ! -------------------------------------------------- -----…
Коммерческая
Каунас, Литва
207 м²
4 Этаж
€ 204,544
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬПОСОВ PR.! __________________________________________________…
Коммерческая
Каунас, Литва
73 м²
1 Этаж
€ 129,000
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА – ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОДОНТОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКИЙ ПАТАЛПО…
Коммерческая
Каунас, Литва
144 м²
1 Этаж
€ 46,000
ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ / САНДАТИВНОГО ПРИПАЛИИ В СОЗДАНИИ СОЗДАНИЯ! СОВЕТЫ, ПРЕКРАЩАЮЩИЕ МНОГ…
Коммерческая
Каунас, Литва
150 м²
1 Этаж
€ 253,000
Коммерческая
Каунас, Литва
52 м²
2 Этаж
€ 99,000
Коммерческая
Каунас, Литва
125 м²
1 Этаж
€ 220,000
Коммерческая
Каунас, Литва
90 м²
€ 319,000
ДЛЯ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛА ПОСЛЕДНЕГО ПОСЛЕДНЕГО В АЛ, СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАТОГИЧЕСКОГО МЕСТА, КАЧЕС…
Коммерческая
Каунас, Литва
431 м²
1 Этаж
€ 295,000
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО / ПЕРВОЧНОГО ПРЕДМЕТА С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛ 15.39 В ОВЕН, КАРМАТЕР, ТАКО Г. В …
Коммерческая
Каунас, Литва
143 м²
1 Этаж
€ 119,000
Коммерческая
Каунас, Литва
75 м²
1 Этаж
€ 152,000
Коммерческая
Каунас, Литва
340 м²
2 Этаж
€ 648,000
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОД ЦЕНТР - ЖИЗНЬ, РАБОТА ИЛИ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА Продажа комнат для установк…
Коммерческая
Каунас, Литва
77 м²
€ 109,800
Коммерческая
Каунас, Литва
2 464 м²
1 Этаж
€ 1,000,000
Административные помещения на продажу в Дружбе, Каунас Дружба г. Административные направлен…
Коммерческая
Каунас, Литва
489 м²
1 Этаж
€ 97,000
Бывшее укрытие на продажу 408 кв.м. с близлежащим зданием 81 кв. Панериан г, Вильямполе, Кау…
Коммерческая
Каунас, Литва
53 м²
3 Этаж
€ 74,999
УКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛПОСОВ, ЧИСТЫХ СОБЫТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! СТРОИТЕЛЬСТВО В ПУНКТЕ В …
Коммерческая
Каунас, Литва
123 м²
1 Этаж
€ 300,000
WE THINK THE PRICE OF THE COUNCIL, THE YPATING IN THE ACTIVE PLACE IN WHICH PRAYER LARGE PEO…
Коммерческая
Каунас, Литва
104 м²
1 Этаж
€ 168,000
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - АДМИНИСТРАЧНЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС К. DONELIUM G. Расположение помещений отличн…
Коммерческая
Каунас, Литва
65 м²
5 Этаж
€ 59,990
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ИНДИЦИРОВАННЫЙ ПАЛП ОДИН ВЫСОКИЙ ЦЕНТР СОВЕТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 360 ° __________…
Коммерческая
Каунас, Литва
296 м²
1 Этаж
€ 230,000
¡ИНВЕСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СЕРДЦЕ ОСНОВНЫХ ЦЕПЕЙ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕЛ…
Коммерческая
Каунас, Литва
149 м²
1 Этаж
€ 195,000
ПРОЦЕДУРА НОВОЙ УСТАНОВКИ ЛОФТ-СТУДИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ Приглашаем познакомиться с объектом в удо…
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