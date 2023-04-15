Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Алитусское городское самоуправление

Купить коммерческую недвижимость в Алитусское городское самоуправление, Литва

Алитус
5
5 объектов найдено
Коммерческаяв Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
3 488 м² 1 Этаж
€ 499,999
ИНДИЦИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ С НЕКИЛБЕРАМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ, ПРОЕКТАМИ И КОНТАКТАМИ. Есть возможнос…
Коммерческаяв Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
225 м² 1 Этаж
€ 199,000
НОВАЯ ЦЕНА!!! ПРОДАЖА 225,42 кв.м. СОВРЕМЕННЫЙ ПАТАЛЬПОС АЛИТАУС ГОРОД ЦЕНТР. Помещения в н…
Коммерческаяв Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
459 м² 1 Этаж
€ 344,250
АЛИТАУС ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ВЫПУЩЕН 459 КВ. М. КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛПОЗЫ Помещения также можно аре…
Коммерческаяв Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
516 м² 1 Этаж
€ 220,000
Коммерческаяв Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
69 м² 1 Этаж
€ 95,000
ПРОДАВАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАМБИЧЕСКОГО ПЕЮРО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЛА ПАТАЛПА В МЕСТЕ ПАТОГИТАУСА, ТО…

Параметры недвижимости в Алитусское городское самоуправление, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти