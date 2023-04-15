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Купить отель в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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1 объект найдено
Отельв Вибо-Валентия, Италия
Отель
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 3
€ 5,000,000
Отель расположен на первой линии в городе-порту Вибо Марина на знаменит…

Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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