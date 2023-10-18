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Коммерческая недвижимость в Calabria - Vibo Valentia, Италия

1 объект найдено
Отель с портье в Вибо-Валентия, Италия
Отель с портье
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 3
Отель расположен на первой линии в городе-порту Вибо Марина на знаменит…
€5,00 млн
Realting.com
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