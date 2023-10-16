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Продажа офисных помещений в Южный Альфёльд, Венгрия

коммерческая недвижимость
71
инвестиционная недвижимость
5
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5 объектов найдено
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 76 м²
Этаж 3
Kecskemét в сердце центра города 3 комнатные квартиры продает он лифтмен был построен в 2000…
€88,281
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 115 м²
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…
€100,138
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szegedi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 300 м²
ПРОХЛАДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ! Вы разбиваете его в центре города, тихий уличный продавец он закрыва…
€340,103
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bekescsabai jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
Тишина в заселенном месте в центре города ПРОДАЕТ офисное здание площадью 146 квадратных мет…
€97,521
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bekescsabai jaras, Венгрия
Площадь 150 м²
На Бекешсабе часто бывал, в центре города продавец и издатель он 146 квадратных метров, улич…
€85,331
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