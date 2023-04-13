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Продажа офисных помещений в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Debreceni jaras
10
Дебрецен
10
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10 объектов найдено
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
78 м²
€ 96,065
In Debrecen absolute downtown, a zone emphasized infrastructurally, tall liftman with a tech…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
70 м²
€ 89,351
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
57 м²
€ 78,833
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
341 м²
€ 390,319
Восстановился недалеко от центра города, на его частой части, 340 нм, многоуровневый, незави…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
77 м²
€ 123,954
In Debrecen luxury quality a condominium is being built, on the ground floor of which, an of…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
103 м²
€ 157,673
В абсолютном центре Дебрецена, зона, подчеркнутая инфраструктурно, высокий подъемник с техни…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
78 м²
€ 124,964
In Debrecen luxury quality a condominium is being built, on the ground floor of which, an of…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
125 м²
€ 200,758
В Debrecen люксового качества строится кондоминиум, на первом этаже которого, офис с 125 нм …
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 524,864
Дебрецен, в центре города один legfrekventáltabb его часть, популярный Párizsi Udvar II. Его…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
301 м²
€ 252,559
В Дебрецене на Nagyerd, близко к продавцу ванны он 301 нм, 1. наверху один, уровень один, оф…

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

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