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30 объектов найдено
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Инвестиционная 3 ванных
Будапешт, Венгрия
3
382 м²
€475,581
Рекомендовать
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
200 м²
€228,175
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
507 м²
€539,848
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
145 м²
€113,111
Рекомендовать
Инвестиционная
Вац, Венгрия
266 м²
€273,369
Рекомендовать
Инвестиционная
Вац, Венгрия
266 м²
€273,369
Рекомендовать
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
553 м²
€1,10 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Вац, Венгрия
266 м²
€273,369
Рекомендовать
Инвестиционная
Вац, Венгрия
271 м²
€279,127
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
448 м²
€141,132
Рекомендовать
Инвестиционная
Дабаш, Венгрия
691 м²
€179,924
Рекомендовать
Инвестиционная
Вац, Венгрия
270 м²
€283,909
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
106 м²
€205,399
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
271 м²
€976,868
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
269 м²
€431,879
Рекомендовать
Инвестиционная
Сигетсентмиклош, Венгрия
40 м²
€113,111
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
1 207 м²
€1,62 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
510 м²
€768,641
Рекомендовать
Инвестиционная
Вац, Венгрия
1 345 м²
€1,38 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
501 м²
€385,606
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
1 231 м²
€2,10 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
566 м²
€218,253
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
397 м²
€334,192
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
355 м²
€1,28 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
534 м²
€640,106
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
4 718 м²
€2,21 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
360 м²
€205,657
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
662 м²
€424,167
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
716 м²
€552,188
Рекомендовать
Инвестиционная
Toek, Венгрия
506 м²
€771,212
Рекомендовать
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