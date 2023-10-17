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Инвестиционная недвижимость в Центральная Венгрия, Венгрия

Vaci jaras
6
Вац
6
Инвестиционная В архив
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30 объектов найдено
Инвестиционная 3 ванных в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная 3 ванных
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
€475,581
Инвестиционная в Veresegyhaz, Венгрия
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 200 м²
€228,175
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 507 м²
€539,848
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 145 м²
€113,111
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369
Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,10 млн
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 271 м²
€279,127
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 448 м²
€141,132
Инвестиционная в Дабаш, Венгрия
Инвестиционная
Дабаш, Венгрия
Площадь 691 м²
€179,924
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 270 м²
€283,909
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 106 м²
€205,399
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 271 м²
€976,868
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 269 м²
€431,879
Инвестиционная в Сигетсентмиклош, Венгрия
Инвестиционная
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 40 м²
€113,111
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 207 м²
€1,62 млн
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 510 м²
€768,641
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 1 345 м²
€1,38 млн
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 501 м²
€385,606
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 231 м²
€2,10 млн
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 566 м²
€218,253
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 397 м²
€334,192
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 355 м²
€1,28 млн
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 534 м²
€640,106
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 4 718 м²
€2,21 млн
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 360 м²
€205,657
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 662 м²
€424,167
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 716 м²
€552,188
Инвестиционная в Toek, Венгрия
Инвестиционная
Toek, Венгрия
Площадь 506 м²
€771,212

Типы недвижимости в Центральная Венгрия

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