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Коммерческая недвижимость в Центральная Венгрия, Венгрия

Cegledi jaras
12
Vaci jaras
12
Вац
10
Сигетсентмиклош
10
Szentendrei jaras
9
Тёрёкбалинт
9
Дунакеси
8
Цеглед
8
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470 объектов найдено
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 644 м²
€1,52 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 372 м²
€1,03 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 168 м²
€537,278
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 360 м²
€1,16 млн
Инвестиционная 3 ванных в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная 3 ванных
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
€475,581
Коммерческая в Илле, Венгрия
Коммерческая
Илле, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€1,33 млн
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 330 м²
€820,148
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 182 м²
€307,395
Коммерческая 12 ванных в Эрд, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 580 м²
3-storey, NEW BUILT apartment building with 6-10 apartments for sale, 580 sqm floor area + t…
€1,14 млн
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 1 350 м²
€1,04 млн
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 475 м²
€732,651
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€141,389
Коммерческая в Шоймар, Венгрия
Коммерческая
Шоймар, Венгрия
Площадь 500 м²
€910,136
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 972 м²
€1,000,000
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 29 м²
€53,583
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 17 м²
€38,200
Коммерческая в Сокойя, Венгрия
Коммерческая
Сокойя, Венгрия
Площадь 580 м²
€1,26 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 54 м²
€82,777
Инвестиционная в Veresegyhaz, Венгрия
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 200 м²
€228,175
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 77 м²
€167,096
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 121 м²
For sale, a renovated and sophisticated clinic located in the heart of Budapest, near Oktogo…
€269,924
Коммерческая в Асод, Венгрия
Коммерческая
Асод, Венгрия
Площадь 129 м²
€115,369
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 434 м²
€1,18 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 82 м²
Мы предлагаем на продажу в отремонтированном жилом доме на улице Дамьянич, всего в нескольки…
€70,694
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 507 м²
€539,848
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 532 м²
€460,156
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 700 м²
€2,03 млн
Коммерческая в Гёд, Венгрия
Коммерческая
Гёд, Венгрия
Площадь 44 м²
€43,445
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 322 м²
€308,228
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 93 м²
€49,872

Типы недвижимости в Центральная Венгрия

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