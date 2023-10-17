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Realting.com
Коммерческая
Венгрия
Центральная Венгрия
Коммерческая недвижимость в Центральная Венгрия, Венгрия
Cegledi jaras
12
Vaci jaras
12
Вац
10
Сигетсентмиклош
10
Szentendrei jaras
9
Тёрёкбалинт
9
Дунакеси
8
Цеглед
8
Будаэрш
7
Киштарча
7
Дунаваршань
6
Пилишвёрёшвар
6
Aszodi jaras
5
Nagykoroesi jaras
5
Надькёрёш
5
Эрд
5
Dabasi jaras
4
Vecsesi jaras
4
Гёдёллё
4
Rackevei jaras
3
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470 объектов найдено
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
3 644 м²
€1,52 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
372 м²
€1,03 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
168 м²
€537,278
Рекомендовать
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
360 м²
€1,16 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 3 ванных
Будапешт, Венгрия
3
382 м²
€475,581
Рекомендовать
Коммерческая
Илле, Венгрия
50 000 м²
€1,33 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
330 м²
€820,148
Рекомендовать
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
182 м²
€307,395
Рекомендовать
Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
12
580 м²
3-storey, NEW BUILT apartment building with 6-10 apartments for sale, 580 sqm floor area + t…
€1,14 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
1 350 м²
€1,04 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
475 м²
€732,651
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
60 м²
€141,389
Рекомендовать
Коммерческая
Шоймар, Венгрия
500 м²
€910,136
Рекомендовать
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
972 м²
€1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
29 м²
€53,583
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
17 м²
€38,200
Рекомендовать
Коммерческая
Сокойя, Венгрия
580 м²
€1,26 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
54 м²
€82,777
Рекомендовать
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
200 м²
€228,175
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
77 м²
€167,096
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
121 м²
For sale, a renovated and sophisticated clinic located in the heart of Budapest, near Oktogo…
€269,924
Рекомендовать
Коммерческая
Асод, Венгрия
129 м²
€115,369
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
434 м²
€1,18 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
82 м²
Мы предлагаем на продажу в отремонтированном жилом доме на улице Дамьянич, всего в нескольки…
€70,694
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
507 м²
€539,848
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
532 м²
€460,156
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
1 700 м²
€2,03 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Гёд, Венгрия
44 м²
€43,445
Рекомендовать
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
322 м²
€308,228
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
93 м²
€49,872
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Типы недвижимости в Центральная Венгрия
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