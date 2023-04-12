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Продажа офисных помещений в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
9
Афины
9
alimos
2
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9 объектов найдено
Офис 1 спальняв alimos, Греция
Офис 1 спальня
alimos, Греция
180 м²
€ 299,000
Код недвижимости: 1511 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, на 1-м э…
Офисв alimos, Греция
Офис
alimos, Греция
180 м²
€ 150,000
Код недвижимости: 1512 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, в подвале в Илиуп…
Офис 1 спальняв Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
27 м²
€ 30,000
Код недвижимости: 1394 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с офисом общей площадью 27 кв.м, на 1-м эт…
Офис 5 спаленв Афины, Греция
Офис 5 спален
Афины, Греция
176 м²
€ 99,000
Код недвижимости: 2362 - ПРОДАЕТСЯ 5 Пространства, бок о бок Офис общей площадью 176 кв.м, н…
Офис 2 спальнив Афины, Греция
Офис 2 спальни
Афины, Греция
75 м²
€ 190,000
Код недвижимости: 1207 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 2 Пространства, Угловой офис общей п…
Офис 1 спальняв Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
26 м²
€ 30,000
Agia Paraskevi ДЛЯ ПРОДАЖИ Офис 1 Спальня (и) 1 туалет Размер: 26 м2, Первый этаж, 27 лет, К…
Офис 1 спальняв Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
110 м²
€ 115,000
Ref: 163 - Офис Galatsi Продается 1 Площадь, 2 туалета, площадь 110 кв.м, 1-й этаж, Год пост…
Офис 1 спальняв Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
65 м²
€ 70,000
Офис по продаже 65 кв.м в Стадиу, в нескольких минутах от Университета Метро и Омонии, 3-й э…
Офисв Афины, Греция
Офис
Афины, Греция
€ 1,150,000
Офисное помещение (актив производства доходов) на первом этаже общей площадью 789,39 кв.м. в…

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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