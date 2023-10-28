ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Касандрия
Other
Коммерческая недвижимость в Касандрия, Греция
коммерческая недвижимость
39
отели
16
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
344 м²
1
Предлагается на продажу здание общей площадью 344 кв.м. на участке площадью 218 кв.м. Здание…
€369,793
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
796 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение расположено на одной из самых центральных ули…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Греция
533 м²
Продается отель площадью 533 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€1,17 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
1 152 м²
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…
€1,91 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
650 м²
Предлагается на продажу здание - памятник архитектуры 650 кв.м в центральном районе Метаксур…
€646,447
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
365 м²
В престижном районе Афин, Нео Психико, на центральной улице продается магазин площадью 365 к…
€6,96 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
1
6 000 м²
1
Предлагается на продажу бизнес - кафе ресторан бар, расположенный недалеко от города Патра, …
€599,664
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
63 м²
1
Продается помещение, которое в данный момент сдается в аренду в качествезакусочной быстрого …
€186,895
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
1
720 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение площядью 720 кв.м в центре района Палео - Фалиро
€2,52 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
Продается коммерческое помещение 770 кв.м в районе Пилеа.Недвижимость разделена на 3 уровня.…
€895,081
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Olynthos, Греция
1
2 115 м²
1
Продается коммерческое помещение площадью 2115 кв.м на полуострове Халкидики. Здание вмещает…
€489,726
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
Предлагается гостиница площадью 800 кв.м + 170 кв.м подвального помещения находящаяся на пер…
€2,78 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL