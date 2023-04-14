Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Среднечешский край
  4. Прага
  5. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Праге, Чехия

Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционнаяв Прага, Чехия
Инвестиционная
Прага, Чехия
430 м²
€ 612,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под реконструкцию в Праге-8 &nbsp; …

Параметры недвижимости в Праге, Чехия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти