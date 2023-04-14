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Купить отель в Праге, Чехия

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11 объектов найдено
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 25,000,000
Чехия г.Прага Шикарный отель 5* в центре Праги Уникальн…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 4,500,000
Чехия г.Прага Отель на территории аэропорта в Праге Совреме…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 628 м²
€ 3,200,000
Чехия г.Прага Здание под отель в центре Праги Комме…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 340 м²
€ 2,000,117
Чехия г.Прага Отель 3*** в Праге-4 Успешно действующий отель 3*** …
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 067 м²
€ 7,700,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель 4**** в Праге-1 &nbsp; Роскошный от…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
4 600 м²
€ 6,500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под отель 4**** в Прага-1 &nbsp; П…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 8,600,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель 4**** рядом с ратушей &nbsp; Отель …
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 572 м²
€ 8,000,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель рядом с Карловым мостом &nbsp; Уютн…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 850,000
Чехия г.Прага &nbsp; Пансион в Праге &nbsp; Уютный пансион на …
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
228 м²
€ 520,000
Чехия г.Прага &nbsp; Дом под пансион или хостел &nbsp; 3-уровн…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 1,300,000
Чехия г.Прага &nbsp; Пансион в районе Прага 6 &nbsp; Уютный па…

Параметры недвижимости в Праге, Чехия

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