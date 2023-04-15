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Купить магазин в Жодино, Беларусь

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1 объект найдено
Магазинв Жодино, Беларусь
Магазин
Жодино, Беларусь
800 м²
€ 864,268
Продажа магазина Адрес: Минская область, г. Жодино, пр-т Ленина, 3А Площадь – 799,7 м2…
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