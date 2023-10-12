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Кафе и рестораны в Жодино, Беларусь

коммерческая недвижимость
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магазины
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Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 10 комнат с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Жодино, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
Продается здание в спальном районе в г. Жодино по адресу: ул. Рокоссовского 2/А, не далеко о…
€141,198
Ресторан, кафе с парковкой, с отдельным входом, с торговый центр в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе с парковкой, с отдельным входом, с торговый центр
Жодино, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/1
Продается помещение в Жодино без мебели и оборудования, с постоянным арендатором! Предназнач…
€240,037
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