Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Жабинковский район
  5. Производственные помещения

Купить производственное здание в Жабинковский район, Беларусь

Жабинка
2
Ракитницкий сельский Совет
1
Производство В архив
Очистить
3 объекта найдено
Производствов Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 58,540
Производственно-складское здание в собственность в д. Стеброво Жабинковского района общей пл…
Производствов Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 30,621
Автомойка с оборудованием в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестской облас…
Производствов Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Производство
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 252,173
Производственно-складская база общей площадью 2 (двух) капитальных строений 494,5 кв.м, расп…

Параметры недвижимости в Жабинковский район, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти