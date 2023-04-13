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Продажа офисных помещений в Витебской области, Беларусь

Витебск
3
Боровухский сельский Совет
1
Орша
1
Полоцк
1
Офис В архив
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6 объектов найдено
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
4 211 м² Количество этажей 3
€ 800,189
Здание многофункциональное г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,к.18 Общая площадь: 4211,2м2 Прос…
Офисв Орша, Беларусь
Офис
Орша, Беларусь
1 181 м² 1/1 Этаж
€ 72,035
Офисв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Офис
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Офис 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/9 Этаж
€ 37,918
Продам помещение, пересечение пр-та Людникова и пр-та Фрунзе. Помещение …
Офис 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Офис 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 84 м²
€ 75,018
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
14 711 м²
€ 3,332,652
Административно-складской комплекс г. Витебск, ул. Гагарина, 222А Общая площадь: 14 711.4 м2…

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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