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Купить коммерческую недвижимость в Витебской области, Беларусь

Орша
19
Витебск
10
Полоцк
7
Лепель
4
Боровухский сельский Совет
3
Новополоцк
3
Кохановский сельский Совет
2
Барань
1
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62 объекта найдено
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
4 211 м² Количество этажей 3
€ 800,189
Здание многофункциональное г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,к.18 Общая площадь: 4211,2м2 Прос…
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
273 м² 1/1 Этаж
€ 72,035
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 177,315
Продажа готового бизнеса г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Продае…
Производство 6 комнатв Орша, Беларусь
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат 498 м² 1/1 Этаж
€ 323,713
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
852 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Школьная, 1  Общая площадь: 852  м2 Зем. у…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 177,315
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25  Общая площадь: 222.7 м2 Прода…
Коммерческаяв Янковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Янковичский сельский Совет, Беларусь
4 067 м²
€ 681,980
Пансионат «Лесное-Рудня» д. Рудня, р-н. Россонский, обл. Витебская Общая площадь…
Коммерческаяв Полоцк, Беларусь
Коммерческая
Полоцк, Беларусь
534 м² 3/3 Этаж
€ 263,699
Продаётся трёхэтажное здание-коттедж общей площадью 534 м2, 2016 года постройки, в самом цен…
Магазинв Витебск, Беларусь
Магазин
Витебск, Беларусь
65 м² 1 Этаж
€ 47,284
Продаётся изолированное помещение с оборудованием под парикмахерскую по ул. Чкалова 50, обще…
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
273 м² 1/1 Этаж
€ 72,035
Коммерческая 10 спаленв Орша, Беларусь
Коммерческая 10 спален
Орша, Беларусь
10 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 636,514
Предлагаем Вашему вниманию масштабный Культурно Развлекательный Центр "КОРОНА". Kr…
Коммерческая 6 комнатв Высоковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 6 комнат
Высоковский сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат 81 м²
€ 226,417
Офисв Орша, Беларусь
Офис
Орша, Беларусь
1 181 м² 1/1 Этаж
€ 72,035
Коммерческаяв Плюсский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо &ndas…
Коммерческаяв Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м² Количество этажей 3
€ 309,164
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
Производство 10 комнатв Болбасово, Беларусь
Производство 10 комнат
Болбасово, Беларусь
10 Количество комнат 285 м² 1/1 Этаж
€ 28,188
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
53 м² 1/1 Этаж
€ 18
Коммерческая 2 комнатыв Орша, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 59,105
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
78 м² 1 Этаж
€ 22,733
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
290 м² Количество этажей 3
€ 92,358
Продается база по адресу г. Орша, ул. Марата.  Здание трехэтажное 1966 года, стены кирп…
Коммерческая 28 комнатв Гомельский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 28 комнат
Гомельский сельский Совет, Беларусь
28 Количество комнат 585 м² 1/2 Этаж
€ 31,826
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
26 м² Количество этажей 5
€ 4,547
Продается подвальное помещение в жилом 5ти этажном доме в г. Витебске по ул. Чапаева, 7. Пло…
Офисв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Офис
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Производствов Боровухский сельский Совет, Беларусь
Производство
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Склад 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Склад 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 26 м² Количество этажей 5
€ 22,733
Продается подвальное помещение под жилым домом в г. Витебске по ул. Чапаева, 7.  Площад…
Коммерческая 3 комнатыв Орша, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 138 м² 1/1 Этаж
€ 90,931
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 114 м² Количество этажей 4
€ 454,653
Коммерческаяв Полоцк, Беларусь
Коммерческая
Полоцк, Беларусь
1 м² 1/2 Этаж
€ 59,105
Продаётся двухэтажное капитальное строение 701.5 кв.м административно-производственного назн…
Производствов Барань, Беларусь
Производство
Барань, Беларусь
1 995 м² Количество этажей 3
€ 36,017
Коммерческаяв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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