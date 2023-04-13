Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Витебская область
Купить коммерческую недвижимость в Витебской области, Беларусь
Орша
19
Витебск
10
Полоцк
7
Лепель
4
Боровухский сельский Совет
3
Новополоцк
3
Кохановский сельский Совет
2
Барань
1
Высоковский сельский Совет
1
Гомельский сельский Совет
1
Малоситнянский сельский Совет
1
Освейский сельский Совет
1
Перебродский сельский Совет
1
Плюсский сельский Совет
1
Слободковский сельский Совет
1
Чашники
1
Экиманский сельский Совет
1
Юньковский сельский Совет
1
Янковичский сельский Совет
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
62 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Офис
Витебск, Беларусь
4 211 м²
Количество этажей 3
€ 800,189
Здание многофункциональное г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,к.18 Общая площадь: 4211,2м2 Прос…
Склад
Витебск, Беларусь
273 м²
1/1 Этаж
€ 72,035
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м²
1 Этаж
€ 177,315
Продажа готового бизнеса г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Продае…
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат
498 м²
1/1 Этаж
€ 323,713
Магазин
Полоцк, Беларусь
852 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Торговое помещение г. Полоцк, ул. Школьная, 1 Общая площадь: 852 м2 Зем. у…
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м²
1 Этаж
€ 177,315
Торговое помещение г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Прода…
Коммерческая
Янковичский сельский Совет, Беларусь
4 067 м²
€ 681,980
Пансионат «Лесное-Рудня» д. Рудня, р-н. Россонский, обл. Витебская Общая площадь…
Коммерческая
Полоцк, Беларусь
534 м²
3/3 Этаж
€ 263,699
Продаётся трёхэтажное здание-коттедж общей площадью 534 м2, 2016 года постройки, в самом цен…
Магазин
Витебск, Беларусь
65 м²
1 Этаж
€ 47,284
Продаётся изолированное помещение с оборудованием под парикмахерскую по ул. Чкалова 50, обще…
Склад
Витебск, Беларусь
273 м²
1/1 Этаж
€ 72,035
Коммерческая 10 спален
Орша, Беларусь
10 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 2
€ 636,514
Предлагаем Вашему вниманию масштабный Культурно Развлекательный Центр "КОРОНА". Kr…
Коммерческая 6 комнат
Высоковский сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат
81 м²
€ 226,417
Офис
Орша, Беларусь
1 181 м²
1/1 Этаж
€ 72,035
Коммерческая
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо &ndas…
Коммерческая
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м²
Количество этажей 3
€ 309,164
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
Производство 10 комнат
Болбасово, Беларусь
10 Количество комнат
285 м²
1/1 Этаж
€ 28,188
Магазин
Орша, Беларусь
53 м²
1/1 Этаж
€ 18
Коммерческая 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/1 Этаж
€ 59,105
Магазин
Орша, Беларусь
78 м²
1 Этаж
€ 22,733
Коммерческая
Орша, Беларусь
290 м²
Количество этажей 3
€ 92,358
Продается база по адресу г. Орша, ул. Марата. Здание трехэтажное 1966 года, стены кирп…
Коммерческая 28 комнат
Гомельский сельский Совет, Беларусь
28 Количество комнат
585 м²
1/2 Этаж
€ 31,826
Склад
Витебск, Беларусь
26 м²
Количество этажей 5
€ 4,547
Продается подвальное помещение в жилом 5ти этажном доме в г. Витебске по ул. Чапаева, 7. Пло…
Офис
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Производство
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Склад 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
26 м²
Количество этажей 5
€ 22,733
Продается подвальное помещение под жилым домом в г. Витебске по ул. Чапаева, 7. Площад…
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
138 м²
1/1 Этаж
€ 90,931
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 114 м²
Количество этажей 4
€ 454,653
Коммерческая
Полоцк, Беларусь
1 м²
1/2 Этаж
€ 59,105
Продаётся двухэтажное капитальное строение 701.5 кв.м административно-производственного назн…
Производство
Барань, Беларусь
1 995 м²
Количество этажей 3
€ 36,017
Коммерческая
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь
с видом на горы
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты