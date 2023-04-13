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Купить производственное здание в Витебской области, Беларусь

Орша
2
Барань
1
Боровухский сельский Совет
1
Витебск
1
Чашники
1
Производство В архив
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7 объектов найдено
Производство 6 комнатв Орша, Беларусь
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат 498 м² 1/1 Этаж
€ 323,713
Производство 10 комнатв Болбасово, Беларусь
Производство 10 комнат
Болбасово, Беларусь
10 Количество комнат 285 м² 1/1 Этаж
€ 28,188
Производствов Боровухский сельский Совет, Беларусь
Производство
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,091,167
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Производствов Барань, Беларусь
Производство
Барань, Беларусь
1 995 м² Количество этажей 3
€ 36,017
Производствов Орша, Беларусь
Производство
Орша, Беларусь
343 м² Количество этажей 2
€ 79,110
Продается производственная база с пристройками  343м2 на отдельном огороженном земельно…
Производство 1 комнатав Чашники, Беларусь
Производство 1 комната
Чашники, Беларусь
1 Количество комнат 157 м² 1/1 Этаж
€ 59,105
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Производствов Витебск, Беларусь
Производство
Витебск, Беларусь
8 044 м²
€ 1,462,891
Производственно-административный корпус г. Витебск, ул. Гагарина, 222Б Общая площадь: 8…

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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