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Купить производственное здание в Воложинский район, Беларусь

Першайский сельский Совет
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1 объект найдено
Производство 3 комнатыв Першайский сельский Совет, Беларусь
Производство 3 комнаты
Першайский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 1/1 Этаж
€ 407,168
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Параметры недвижимости в Воложинский район, Беларусь

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