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Купить производственное здание в Узденский район, Беларусь

Озерский сельский Совет
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Узденский сельский Совет
1
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Королёво, Беларусь
Производство
Королёво, Беларусь
940 м² 1/1 Этаж
€ 194,536
Здание производственно-складского назначения, площадь 937 метров, высотой 10 метров, с подкл…
Производствов Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство
Узденский сельский Совет, Беларусь
312 м² 1/1 Этаж
€ 43,431
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…

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