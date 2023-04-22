Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Лидский район
  5. Третьяковский сельский Совет
  6. Производственные помещения

Производственные здания в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство в Минойты, Беларусь
Производство
Минойты, Беларусь
1 665 м²
€ 121,660
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…
Realting.com
Перейти