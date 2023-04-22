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Коммерческая недвижимость в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Производство в Минойты, Беларусь
Производство
Минойты, Беларусь
1 665 м²
€ 121,660
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…
Коммерческая в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
1 345 м² 1/2 Этаж
€ 180,237
Продается 2 этажное с цокольным помещением здание административно хозяйственного назначения …
Коммерческая в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
2 540 м² 1/2 Этаж
€ 31,541
Срочно!!!! Продается Коммерческий комплекс из 7 строений, подходит для санаторно-курортного …
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