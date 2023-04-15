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Купить магазин в Столбцовский район, Беларусь

Столбцы
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2 объекта найдено
Магазинв Столбцы, Беларусь
Магазин
Столбцы, Беларусь
66 м² 1/1 Этаж
€ 35,935
Торговое помещение под продуктовый магазин и кафе в г. Столбцы  Адрес: г. Столбцы, ул. …
Магазин 3 комнатыв Столбцы, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3 Количество комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 44,130
Продается отдельно стоящее здание магазина   с принадлежащей ему парковкой в центр…

Параметры недвижимости в Столбцовский район, Беларусь

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