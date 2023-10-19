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Коммерческая недвижимость в Столбцовский район, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Столбцы, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Столбцы, Беларусь
Площадь 7 940 м²
Этаж 1
Адрес: Минская область, Столбцовский р-н, 277-й км. Площадь – 27.1 м2, 130.4 м2, 7782 м2 АЗС…
€901,503
Коммерческая с подъездными путями, в частном секторе в Новый Свержень, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями, в частном секторе
Новый Свержень, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продаётся производственно-складская площадка и помещение мастерских в д. Новый свержень Стол…
€25,622
Производство в Новоколосово, Беларусь
Производство
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 354 м²
Этаж 1/1
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…
Цена по запросу
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