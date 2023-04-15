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Купить производственное здание в Столбцовский район, Беларусь

Старосверженский сельский Совет
2
Новоколосовский сельский Совет
1
Производство В архив
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3 объекта найдено
Производствов Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Производство
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
2 200 м²
€ 108,074
Продажа Производство + склад Адрес: Минская обл., Столбцовский р-н, Старосверженский с/с, 8,…
Производствов Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Производство
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
2 179 м² 1/1 Этаж
€ 108,074
Производственно-складской комплекс Минская область Столбцовский район Населенный пункт &laqu…
Производствов Новоколосово, Беларусь
Производство
Новоколосово, Беларусь
1 354 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…

Параметры недвижимости в Столбцовский район, Беларусь

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