Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Сеницкий сельский Совет
  6. Магазины

Магазины в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

Магазин В архив
Очистить
5 объектов найдено
Магазин в Атолино, Беларусь
Магазин
Атолино, Беларусь
85 м² 1/5 Этаж
€ 61,723
Продажа торгового помещения в аг Атолино. Адрес: аг. Атолино, пер. Центральный, д. 4 Площадь…
Магазин в Прилуки, Беларусь
Магазин
Прилуки, Беларусь
206 м² 1/9 Этаж
€ 252,631
Продается изолированное помещение общей площадью 205,7 кв.м   В агрогородке Прилуки Мин…
Магазин 6 комнат в Прилуки, Беларусь
Магазин 6 комнат
Прилуки, Беларусь
6 Количество комнат 39 м² 1/9 Этаж
€ 33,749
Отличное предложение для финансовых инвестиций, открытия и ведения бизнеса!!!   В агрог…
Магазин 5 комнат в Прилуки, Беларусь
Магазин 5 комнат
Прилуки, Беларусь
5 Количество комнат 39 м² 1/9 Этаж
€ 33,749
Отличное предложение для финансовых инвестиций, открытия и ведения бизнеса!!!   В агрог…
Магазин в Юбилейный, Беларусь
Магазин
Юбилейный, Беларусь
12 м² 1/1 Этаж
€ 2,733
Срочная продажа. Торговый павильон площадью 12 м2 на остановке общественного транспорта ул. …
Realting.com
Перейти