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Коммерческая недвижимость в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

магазины
4
8 объектов найдено
Магазин с парковкой, с кондиционером, с отдельным входом в Юбилейный, Беларусь
Магазин с парковкой, с кондиционером, с отдельным входом
Юбилейный, Беларусь
Площадь 193 м²
Этаж 1/1
Продаем отдельно стоящее торговое помещение с земельным участком по адресу: Минский район, С…
€61,585
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Прилуки, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Прилуки, Беларусь
Площадь 1 060 м²
Количество этажей 4
Поместье, обладающее неповторимой харизмой возле Минска!  Адрес: аг. Прилуки, ул. Школьная. …
€265,006
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом в Юбилейный, Беларусь
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Юбилейный, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается строение на остановке общественного транспорта «Поселок Юбилейный» в аг. Сеница. М…
€21,318
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением в Сеница, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с видеонаблюдением
Сеница, Беларусь
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Продаётся действующий бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Беларусь.…
€568,478
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Атолино, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Атолино, Беларусь
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Продажа торгового помещения в аг Атолино. Адрес: аг. Атолино, пер. Центральный, д. 4 Площадь…
€52,163
Готовый бизнес 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Комнаты 17
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Беларусь…
€568,478
Магазин с интернетом, с подъездными путями, с отдельным входом в Прилуки, Беларусь
Магазин с интернетом, с подъездными путями, с отдельным входом
Прилуки, Беларусь
Площадь 206 м²
Этаж 1/9
Продается изолированное помещение общей площадью 205,7 кв.м   В агрогородке Прилуки Минского…
€201,336
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Юбилейный, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Юбилейный, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
Срочная продажа. Торговый павильон площадью 12 м2 на остановке общественного транспорта ул. …
€2,842
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