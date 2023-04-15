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Купить склад в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 1 комнатав Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 677 м² 1/1 Этаж
€ 888,909
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможно…

Параметры недвижимости в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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