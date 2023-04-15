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Купить коммерческую недвижимость в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

10 объектов найдено
Коммерческая 4 комнатыв Щомыслица, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат 126 м² 1/1 Этаж
€ 234,160
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…
Офис 4 комнатыв Щомыслица, Беларусь
Офис 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат 126 м² 1/1 Этаж
€ 270,185
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…
Ресторан, кафе 4 комнатыв Щомыслица, Беларусь
Ресторан, кафе 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат 126 м² Количество этажей 1
€ 234,160
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…
Коммерческаяв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
20 189 м² 1 Этаж
€ 720,494
Производство 3 комнатыв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 417 м² Количество этажей 1
€ 783,537
Продажа отапливаемых производственных помещений. На территории 2 неотапливаемых склада. Подх…
Коммерческаяв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
7 804 м² Количество этажей 3
€ 10,807,404
Торгово-складской комплекс с/с Щомыслицкий, 43, район д. Дворицкая Слобода Общая площадь: 7 …
Коммерческаяв Озерцо, Беларусь
Коммерческая
Озерцо, Беларусь
120 м² Количество этажей 2
€ 18,012
Продается прибыльный бизнес (Кейтеринг - выездное ресторанное обслуживание) Компания специал…
Коммерческаяв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
677 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продаётся отапливаемый арочный склад площадью 676,9 кв.м  земельный участок п…
Склад 1 комнатав Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 677 м² 1/1 Этаж
€ 888,909
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможно…
Коммерческая 10 комнатв Малиновка, Беларусь
Коммерческая 10 комнат
Малиновка, Беларусь
10 Количество комнат 420 м²
€ 143,198
В продаже большое здание с земельным участком. Строение общей площадью 420 м2, с назначение…

Параметры недвижимости в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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