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Производственные здания в Солигорский район, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с Signalizaciya, для бизнеса в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с Signalizaciya, для бизнеса
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 293 м²
Этаж 2/2
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€152,200
Realting.com
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