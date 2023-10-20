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Коммерческая недвижимость в Солигорский район, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Торговый павильон из сэндвич-панелей в п. Чижовка Солигорского района. 2017 г.п.  Полностью …
€74,625
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с Signalizaciya, для бизнеса в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с Signalizaciya, для бизнеса
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 293 м²
Этаж 2/2
Предлагаем прекрасную возможность, организовать собственный бизнес "СТО"!  Срочно продается …
€151,139
Realting.com
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