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Купить производственное здание в Пуховичский район, Беларусь

Марьина Горка
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Производство В архив
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3 объекта найдено
Производствов Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м² 1/1 Этаж
€ 69,599
Производство,  склад ,  административные помещения  г. Марьина Горка, ул. Нов…
Производствов Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
535 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Производство 10 комнатв Руденск, Беларусь
Производство 10 комнат
Руденск, Беларусь
10 Количество комнат 406 м²
Цена по запросу
Продается производственное здание (склад)  по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, г.…

Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

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