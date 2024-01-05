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Склады в Петришковский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Склад с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Кирши, Беларусь
Склад с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Кирши, Беларусь
Площадь 1 258 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
€572,184
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Склад с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Кирши, Беларусь
Склад с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Кирши, Беларусь
Площадь 1 516 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
€691,199
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Склад с парковкой, с охраной, с подъездными путями в Кирши, Беларусь
Склад с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Кирши, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Продажа помещения, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, д. Кирши ул.…
€714,086
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Склад с парковкой, с интернетом, с охраной в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Склад с парковкой, с интернетом, с охраной
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
€1,98 млн
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