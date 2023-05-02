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Коммерческая недвижимость в Петришковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая 30 комнат в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 30 комнат
Петришковский сельский Совет, Беларусь
30 Количество комнат 956 м² Количество этажей 3
€ 455,839
Продажа Здания по адресу: г. Минск, ул. Советская, д. 112Б Назначение - Здание специализиров…
Коммерческая в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Петришковский сельский Совет, Беларусь
770 м²
€ 123,077
Продажа земельного участка с цементобетонной площадкой, бетонной площадкой и артезианской ск…
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