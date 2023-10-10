Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Папернянский сельский Совет
  5. Складские помещения

Склады в Папернянский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
Склад В архив
Очистить
1 объект найдено
Склад в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
€406,478
Realting.com
Перейти