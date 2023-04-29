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Папернянский сельский Совет
Коммерческая недвижимость в Папернянский сельский Совет, Беларусь
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8 объектов найдено
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Коммерческая 7 комнат
Папернянский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат
228 м²
Количество этажей 3
€ 152,779
Продаётся многофункциональное здание в 11 км. от МКАД. ‼️Здание находится в д. Касынь Минско…
Коммерческая
Папернянский сельский Совет, Беларусь
860 м²
Количество этажей 2
€ 377,454
Здания (неустановленного назначения + КПП) район д. Дубовляны, с/с Папернянский, 50А/4 Площа…
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 601,230
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Магазин
Сёмково, Беларусь
81 м²
1/1 Этаж
€ 53,922
Продается отдельностоящее здание магазина в аг. Сёмково
Ресторан, кафе
Сёмково, Беларусь
536 м²
Цена по запросу
Административно-хозяйственное здание со встроенным кафе в ближайшем пригороде Минска а…
Ресторан, кафе
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 315 м²
Количество этажей 3
€ 1,572,725
Здание под отель с рестораном вблизи Минского моря Минский район, д. Приморье, ул. Центральн…
Производство
Вишнёвка, Беларусь
1 400 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Продается производственно- складской комплекс площадью 1400 м.кв. + земельный участок для&nb…
Коммерческая 4 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
260 м²
€ 799,843
Продается комплекс жилых домов под готовый бизнес (агроусадьба) в живописном месте (рядом с …
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