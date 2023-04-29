Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Папернянский сельский Совет

Коммерческая недвижимость в Папернянский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Коммерческая 7 комнат в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 7 комнат
Папернянский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат 228 м² Количество этажей 3
€ 152,779
Продаётся многофункциональное здание в 11 км. от МКАД. ‼️Здание находится в д. Касынь Минско…
Коммерческая в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Папернянский сельский Совет, Беларусь
860 м² Количество этажей 2
€ 377,454
Здания (неустановленного назначения + КПП) район д. Дубовляны, с/с Папернянский, 50А/4 Площа…
Производство в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 601,230
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Магазин в Сёмково, Беларусь
Магазин
Сёмково, Беларусь
81 м² 1/1 Этаж
€ 53,922
Продается отдельностоящее здание магазина в аг. Сёмково
Ресторан, кафе в Сёмково, Беларусь
Ресторан, кафе
Сёмково, Беларусь
536 м²
Цена по запросу
Административно-хозяйственное здание  со встроенным кафе в ближайшем пригороде Минска а…
Ресторан, кафе в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 315 м² Количество этажей 3
€ 1,572,725
Здание под отель с рестораном вблизи Минского моря Минский район, д. Приморье, ул. Центральн…
Производство в Вишнёвка, Беларусь
Производство
Вишнёвка, Беларусь
1 400 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается производственно- складской комплекс площадью 1400 м.кв. + земельный участок для&nb…
Коммерческая 4 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 260 м²
€ 799,843
Продается комплекс жилых домов под готовый бизнес (агроусадьба) в живописном месте (рядом с …
Realting.com
Перейти