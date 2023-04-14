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Купить производственное здание в Орша, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 6 комнатв Орша, Беларусь
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат 498 м² 1/1 Этаж
€ 322,115
Производствов Орша, Беларусь
Производство
Орша, Беларусь
343 м² Количество этажей 2
€ 78,719
Продается производственная база с пристройками  343м2 на отдельном огороженном земельно…

Параметры недвижимости в Орша, Беларусь

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