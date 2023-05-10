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Продажа офисных помещений в Оршанский район, Беларусь

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1 объект найдено
Офис в Орша, Беларусь
Офис
Орша, Беларусь
Площадь 1 181 м²
Этаж 1/1
€ 72,231
Realting.com
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