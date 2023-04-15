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Купить магазин в Мозырский район, Беларусь

Мозырь
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1 объект найдено
Магазин 8 комнатв Мозырь, Беларусь
Магазин 8 комнат
Мозырь, Беларусь
8 Количество комнат 476 м² 1/3 Этаж
€ 117,080
     Продаётся торговое помещение площадью 476,2 м 2 , готовый…

Параметры недвижимости в Мозырский район, Беларусь

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