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Купить коммерческую недвижимость в Мозырский район, Беларусь

Мозырь
4
Михалковский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Коммерческаяв Мозырь, Беларусь
Коммерческая
Мозырь, Беларусь
523 м² 1/1 Этаж
€ 180
Производствов Рудня, Беларусь
Производство
Рудня, Беларусь
459 м²
€ 107,173
Коммерческаяв Мозырь, Беларусь
Коммерческая
Мозырь, Беларусь
191 м² 4/4 Этаж
€ 36,025
Магазин 8 комнатв Мозырь, Беларусь
Магазин 8 комнат
Мозырь, Беларусь
8 Количество комнат 476 м² 1/3 Этаж
€ 117,080
     Продаётся торговое помещение площадью 476,2 м 2 , готовый…
Коммерческая 20 комнатв Мозырь, Беларусь
Коммерческая 20 комнат
Мозырь, Беларусь
20 Количество комнат 431 м² 3/3 Этаж
€ 58,540
Продается здание, г. Мозырь, ул. Ленинский, дом 44-B20 комнат, площадь 430,9 м и sup2;, этаж…

Параметры недвижимости в Мозырский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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