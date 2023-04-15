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Купить производственное здание в Мозырский район, Беларусь

Михалковский сельский Совет
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Рудня, Беларусь
Производство
Рудня, Беларусь
459 м²
€ 107,173

Параметры недвижимости в Мозырский район, Беларусь

недорогая
элитное
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