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Производственные здания в Марьина Горка, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство в Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м² 1/1 Этаж
€ 69,858
Производство,  склад ,  административные помещения  г. Марьина Горка, ул. Нов…
Производство в Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
535 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Realting.com
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