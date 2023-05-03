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Коммерческая недвижимость в Марьина Горка, Беларусь

9 объектов найдено
Магазин 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 68,105
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Производство в Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м² 1/1 Этаж
€ 69,858
Производство,  склад ,  административные помещения  г. Марьина Горка, ул. Нов…
Магазин в Марьина Горка, Беларусь
Магазин
Марьина Горка, Беларусь
120 м² 1/1 Этаж
€ 227,048
Продается магазин в хорошем проходном месте рядом с центром города в непосредственной близос…
Склад в Марьина Горка, Беларусь
Склад
Марьина Горка, Беларусь
263 м² 1/1 Этаж
€ 163,475
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческая в Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
345 м² 1/1 Этаж
€ 272,458
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческая в Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
3 962 м² Количество этажей 3
€ 1,294,719
Продается 3-х этажное нежилое кирпичное здание свободного назначения  общей площадью 39…
Коммерческая в Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
78 м² 1/1 Этаж
€ 38,144
Добротное помещение, бревенчатые стены, фундамент бутобетон, перегородки и перекрытия - дере…
Производство в Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
535 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Коммерческая 18 комнат в Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая 18 комнат
Марьина Горка, Беларусь
18 Количество комнат 488 м²
€ 360,688
Легендарный развлекательный центр - казино, ночной клуб, бары, ресторан, пиццерия, 4 офиса с…
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