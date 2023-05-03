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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Марьина Горка
Коммерческая недвижимость в Марьина Горка, Беларусь
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9 объектов найдено
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Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
96 м²
1/1 Этаж
€ 68,105
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м²
1/1 Этаж
€ 69,858
Производство, склад , административные помещения г. Марьина Горка, ул. Нов…
Магазин
Марьина Горка, Беларусь
120 м²
1/1 Этаж
€ 227,048
Продается магазин в хорошем проходном месте рядом с центром города в непосредственной близос…
Склад
Марьина Горка, Беларусь
263 м²
1/1 Этаж
€ 163,475
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
345 м²
1/1 Этаж
€ 272,458
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
3 962 м²
Количество этажей 3
€ 1,294,719
Продается 3-х этажное нежилое кирпичное здание свободного назначения общей площадью 39…
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
78 м²
1/1 Этаж
€ 38,144
Добротное помещение, бревенчатые стены, фундамент бутобетон, перегородки и перекрытия - дере…
Производство
Марьина Горка, Беларусь
535 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Коммерческая 18 комнат
Марьина Горка, Беларусь
18 Количество комнат
488 м²
€ 360,688
Легендарный развлекательный центр - казино, ночной клуб, бары, ресторан, пиццерия, 4 офиса с…
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