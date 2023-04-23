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Магазины в Молодечно, Беларусь

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6 объектов найдено
Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
209 м² 1/9 Этаж
€ 134,061
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
103 м² 1/9 Этаж
€ 60,767
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
105 м² 1/9 Этаж
€ 67,770
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
333 м² 1 Этаж
€ 228,450
Продажа торгового помещения. г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 14 Площадь: 332,6 кв.м, из них…
Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
30 м² 1/5 Этаж
€ 37,399
Продаётся административно-торговое помещение в г.Молодечно ул.В.Гостинец,72 Расположенное в …
Магазин 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 36,949
Продается изолированное помещение (АПТЕКА) по улице Буховщина,60 в г.Молодечно. Помещение вс…
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